بعد هزيمة أخرى من برايتون.. جماهير تشيلسي تثور على رئيس النادي في المدرجات

واجه رئيس نادي تشيلسي، الأمريكي تود بويلي، غضب جماهير البلوز عليه، أثناء حضوره مباراة الفريق أمام برايتون، بملعب ستامفورد بريدج.
وسقط تشيلسي بهزيمة جديدة 2-1 من برايتون، بعد خسارة مباراة ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد بثنائية.
ورصدت كاميرات ملعب ستامفورد بريدج، محادثة متوترة بين بويلي، وبعضًا من مشجعي البلوز، عقب الخسارة من برايتون.
وأبدت جماهير النادي اللندني غضبها على رئيس النادي، بسبب الهزائم المتتالية، عقب تعيين كلًا من جراهام بوتر، وفرانك لامبارد على التوالي مدراء فنيين للبلوز خلفًا لتوخيل.
الجدير بالذكر أن، يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، بعد الهزيمة في 12 مباراة.
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