بعد هدفه الرائع ضد الإكوادور.. ميسي: هذا سبب استبدالي وسيتكرر كثيرا في المستقبل!

ليونيل ميسي يُواصل هوايته بتسجيل الأهداف.

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز أمام منتخب الإكوادور بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائد منتخب التانجو، ليونيل ميسي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ78 من عمر الشوط الثاني من ركلة حرة.

وتم استبدال ليونيل في الدقائق الأخيرة أمام الأكوادور، ليعلق النجم الأرجنتيني على سبب استبعاده قائلًا: "شعرت بالإرهاق قليلًا".

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بينما أضاف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين: "لقد طلب مني ميسي التغيير لأنه كان يشعر بشئ ما، وغدًا سيجري الفحوصات للتأكد من سلامته ونرى ما إذا كان مستعدًا للذهاب إلى بوليفيا".

واختتم ميسي: "ربما لم تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتم استبدالي فيها خلال الدقائق الأخيرة، لكنني أشعر بحالة جيدة".

الجدير بالذكر أن آخر مرة تم استبدال ليونيل فيها مع منتخب الأرجنتين تعود إلى 25 يونيو 2014، عندما حقق التانجو الفوز أمام نيجيريا بثلاث أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات بكأس العالم.