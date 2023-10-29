بعد هجوم جوندوجان على لاعبي برشلونة .. موقف غير متوقع من تشافي والإدارة!

جوندوجان هاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة من ريال مدريد في الكلاسيكو....

هاجم إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، زملاءه في الفريق عقب الخسارة من ريال مدريد، واعترض على أداء الفريق في مواجهة الميرينجي.

وخسر برشلونة، من ريال مدريد، مساء يوم السبت بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الألماني في تصريحات صحفية: " أريد أن أرى من اللاعبين الكثير من الغضب والشعور بخيبة الأمل بعد هذه المباريات المهمة".

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وتابع: "على الجميع أن يظهر المزيد من المشاعر الغاضبة عندما يخسر، خاصةً وأنه كان يمكننا تقديم ما هو أفضل من ذلك".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن تصريحات جوندوجان، حصلت على إعجاب الجهاز الفني والإدارة في الفريق الكتالوني، فهم يدركون أن اللاعب الألماني لديه عقلية انتصارية، وهذا ما يجب توفيره بشكل أكبر في الفريق.

وأشار التقرير إلى أن بعض اللاعبين في الفريق يتفقون مع جوندوجان، وهذا ما يسعد الإدارة فهي تعتقد أن وجود مثل تلك العقليات سيساعد في تحول عقلية النادي في المستقبل.