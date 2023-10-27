بعد هتافه المقزز ضد بوبي تشارلتون .. الحكم على مشجع مانشستر سيتي القاصر!

الشرطة ألقت القبض على المشجع القاصر....

أسفرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإنجليزية، عن القاء القبض على أحد مشجعي مانشستر سيتي، بسبب هتافه المقزز ضد بوبي تشارلتون.

وتوفى السير بوبي تشارلتون، مساء يوم السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، وهتفت ضده جماهير مانشستر سيتي بهتافات مسيئة، أثناء مباراة فريقهم مع برايتون.

وبعد انتشار مقاطع فيديو، ظهرت فيها بعض من جماهير الفريق وهي تهتف بهتافات مسيئة تجاه السير بوبي تشارلتون، في مباراة برايتون، بالدوري الإنجليزي.

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وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "بي بي سي" فإن الشرطة الإنجليزية، ألقت القبض على صبي يبلغ 17 عامًا، بعد هتافه ضد بوبي تشارلتون، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة.

ووفقًا للتقرير، فإنه بالرغم من إطلاق سراح الصبي، يوجد شروط في الكفالة تمنعه من حضور أي مباراة كرة قدم.

وفي سياق متصل، انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تصرفات جمهور فريقه في الهتاف ضد بوبي تشارلتون، قبل مباراة ديربي مانشستر، التي ستجمع سيتي امام يونايتد.

وكان مانشستر سيتي مانشستر سيتي، عن الوقوف دقيقة حداد على روح السير بوبي تشارلتون، في ديربي مانشستر، مساء الأحد القادم في الدوري الإنجليزي.