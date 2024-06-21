بعد هتافات "قتل الصرب" والتلويح بالانسحاب.. الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا عاجلًا!

بطولة يورو 2024 تبدأ بمشاكل عديدة

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا بعد أن هدد الاتحاد الصربي لكرة القدم بانسحاب منتخبه الوطني من بطولة أمم أوروبا 2024.

وكان الاتحاد الصربي لكرة القدم قد لوح بالانسحاب من اليورو بسبب هتافات خلال مباراة كرواتيا وألبانيا، تترجم إلى "قتل الصرب".

وقال يوفان سورباتوفيتش سكرتير الاتحاد الصربي لكرة القدم: "ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات، حتى على حساب عدم مواصلة المنافسة".

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وقال الاتحاد الصربي في بيان: "وفقًا للمادة 31 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم تعيين مفتش الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم لإجراء تحقيق بشأن السلوك العنصري والتمييزي المحتمل من قبل المشجعين".

ولم يحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جدولًا زمنيًا لهذه القضية، لكنه أضاف: "سيتم توفير المزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب".