بعد هبوط بريشيا.. بالوتيلي نحو رحلة جديدة في رومانيا

هل انتهت مسيرة بالوتيلي في الدوريات الكبرى؟

يبدو أن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قد قرر الانتقال إلى الدوري الروماني بعد نهاية مسيرة فريقه الحال في السيري آ.

وكان بريشيا قد احتل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الذي انتهى منذ أيام قليلة، ليهبط للدرجة الثانية.

ونتيجة لذلك، يبدو أن رحلة ماريو بالوتيلي في الدوريات الكبرى بأنديتها الكبيرة والصغيرة قد انتهت ووصلت الآن إلى نقطة اللا عودة.

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وكشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يتفاوض الآن مع كلوج الروماني من أجل الانتقال إليهم هذا الصيف.

المحادثات بالفعل في مرحلة متقدمة وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، ومن المتوقع أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وستسمح خطوة الانتقال إلى كلوج لبالوتيلي بالعودة من جديد للعب في دوري أبطال أوروبا بعد غياب عنها في السنوات الأخيرة.

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يذكر أن بالوتيلي قد لعب لإنتر وميلان وليفربول ومانشستر سيتي وأولمبيك مارسيليا ونيس وبريشيا، في مسيرة تأرجحت بين لحظات توهج عادة ما تنطفئ سريعًا.