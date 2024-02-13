بعد نيمار .. إصابة لاعب جديد في الهلال بـ"الصليبي والغضروف" وغيابه لمدة طويلة!

نجم الهلال يتعرض لإصابة خطيرة..

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أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة لاعب جديد في الفريق الأول لكرة القدم، بـ"الرباط الصليبي والغضروف"؛ بعد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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نيمار الذي انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، تعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف الهلال في بيان رسمي، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة؛ أثبتت تعرض حبيب الوطيان، حارس مرمى الفريق الأول، لإصابة في "الرباط الصليبي والغضروف".

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وأشار الزعيم الهلالي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الوطيان سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة القليلة القادمة؛ سيتحدد على إثرها مدة غيابه عن الملاعب.

ومن ناحيته.. أوضح الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن المدة التي قد يحتاجها حارس الزعيم، قبل العودة إلى الملاعب مجددًا.

الشهراني أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن حبيب الوطيان سيحتاج لفترة علاج تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر كاملة؛ قبل العودة إلى التدريبات.

جدير بالذكر أن الهلال سيكمل الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بالحارسين المغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى المنضم مؤخرًا للفريق من النادي الأهلي، محمد الربيعي.

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