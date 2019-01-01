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بعد نجاح بيونتيك - ميلان يخطف موهبة بولندية جديدة

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النادي الإيطالي يطمح في التعاقد مع اللاعب الصيف القادم كنجم مستقبلي للروسونيري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

بعد النجاح المبهر للمهاجم البولندي كريشتوف بيونتيك، يطمح نادي ميلان الإيطالي لضم موهبة جديدة من نفس البلد.

بيونتيك نجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن مع ميلان منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي.

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والآن يعتبر من أبرز لاعبي الوسط ببلاده ويمثل نادي زاجليبي لوبين، حيث خطف أنظار العديد من كبار أوروبا.

ويأتي على أبرزهم ميلان الذي يتابعه منذ فترة طويلة، ويحاول حالياً استقطابه لإيطاليا الصيف القادم.

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