بعد موجة الانتقادات العالية .. كلوب يقف في ظهر مدافعه!

"يُمكنه الوقوف أمام لاعبين من الطراز العالمي".

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على الانتقادات الموجهة لظهير الريدز ترينت أليكساندر آرنولد.

آرنولد تعرض لكثير من الانتقادات اللاذعة في الفترة الماضية بسبب تراجع أدائه على المستوى الهجومي، وكذلك في الشق الدفاعي.

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قرر استدعاء الظهير الشاب لتمثيل الأسود الثلاثة في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة السبت ضد ساوثامبتون: "سمعت أن جاري نيفيل قال شيئًا ما عن آرنولد لكنه الآن يبلغ من العمر 24 عامًا وفاز بعدد قليل من النهائيات، مباريات مهمة حيث يتعين عليك الدفاع ضد لاعبين من الطراز العالمي".

وأتم: "لقد كان دائمًا هناك، ويدافع جيدًا، لا أعرف لماذا لدينا هذه المناقشة".