بعد مفاوضات مع ريال مدريد.. الفيفا يختار ملعب نهائي مونديال 2030!

تكرار لنسخة 1982

يستهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة نهائي كأس العالم 2030 في ملعب نادي ريال مدريد سانتياجو برنابيو.

وأعلن الفيفا تنظيم نسخة 2030 من كأس العالم في 3 دول، هي "إسبانيا والبرتغال والمغرب".

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مسؤولي الفيفا يعلمون أن ريال مدريد لا يستطيع ولا يريد التخلي عن ملعبه لفترة طويلة، رغم أن النادي الملكي يعرف جيدًا ما يعنيه خوض نهائي كأس العالم على ملعب البرنابيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "الكيانان يتحدثان بالفعل بشأن استضافة نهائي كأس العالم 2030، كما يتحدثان أيضًا عن كأس العالم للأندية 2025، وهي البطولة التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، بدءا من الأموال التي سيتم توزيعها، بقدر ما يتعلق الأمر بالاستضافة، وهناك الكثير من الوقت المتبقي وسينتهي الأمر بالاتفاق".

وأوضحت أن الطرفين يبحثان عن صيغة يمكن أن تجعل استخدام الملعب متوافقا مع الفيفا وكذلك من قبل ريال مدريد، الجميع متفائل بأن البرنابيو سيكون المحور الرئيسي للحدث، وهو ما سبق بالفعل في عام 1982.