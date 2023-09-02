بعد مطالب بيعه للسعودية .. أرتيتا يرد بقوة على هجوم جماهير آرسنال على هافيرتس

صفقة آرسنال الجديدة تثير غضب الجمهور

دافع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن كاي هافيرتس اللاعب المنضم حديثًا لصفوف المدفعجية بعد أن تعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا للانتقادات بسبب أدائه ضد فولهام.

هافيرتس انضم من تشيلسي إلى آرسنال في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، لكنه قدم أداء متذبذب منذ وصوله، وتعرض لانتقادات كبيرة بسبب أدائه في تعادل آرسنال 2-2 مع فولهام، مع انتقاد خاص لإهداره لفرصة سهلة خلال المباراة أثارت استياء الجماهير.

وتم نشر إحصائياته بعد المباراة، مما أدى إلى احتجاجات أكثر، حيث حقق لاعب باير ليفركوزن السابق محاولة واحدة فقط على المرمى ولمس الكرة أربع مرات فقط في منطقة جزاء المنافس.

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أداء هافيرتس السيئ أدى لوصفه بـ "مسعود أوزيل بدون موهبة"، من قبل الملعق الإنجليزي الشهير ريتشارد كيز، كما انتشر فيديو ساخر عبر وسائل التواصل الإجتماعي لأحد مشجعي النادي اللندني يطالب الأندية السعودية بالتعاقد مع اللاعب الألماني بمقابل بخس.

وقال أرتيتا خلال مؤتمر صحفي بعد سؤاله عن بداية هافيرتس السيئة مع أرسنال: "أخبركم ما أشعر به تجاهه، أنا أحبه، أرى مهاراته كل يوم في التدريب، إن عمله الجاد ممتاز الإحصائيات هي ما ينقصه في الوقت الحالي ووضع الكرة في الشباك".

وأضاف: "من الصعب أن نطلب المزيد من جماهيرنا، ولكن شعوري هوأنه قدموا له الحب، وسنحصل على أفضل ما لديه".

وأتم: "لدينا بعض الأمثلة الجميلة جدًا في السنوات القليلة الماضية مع لاعبين قدمنا لهم الدعم والحب، وشعروا بهذا وازدادوا تألقًا إن لديه الكثير ليقدمه لنا".