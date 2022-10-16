بعد محاولات وكلائه المستميتة .. ما هي قيمة الشرط الجزائي في عقد نونو سانتو مع الاتحاد؟

نونو سانتو بدأ مهمته مع الاتحاد في الموسم الجاري، لكن هناك محاولات قوية لإعادته من جديد للدوري الإنجليزي من قبل وكلائه

ضغوطات كبيرة يتعرض لها البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، من قبل وكلاء أعماله من أجل قيادة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

المدرب البرتغالي كان قد عمل في الدوري الإنجليزي من قبل خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، إذ قاد فريقي وولفرهامبتون وتوتنهام.

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وخلال الأيام الماضية، كثرت الأنباء عن رغبة وولفرهامبتون في إعادته لقيادة الفريق من جديد، رغم تأكيدات الاتحاد أن المدرب مستمر في مهمته حتى نهاية عقده في صيف 2024. (طالع التفاصيل)

ما هو الشرط الجزائي في عقد نونو سانتو مع الاتحاد؟

الإعلامي الرياضي منار شاهين أوضح أنه كون وكلاء سانتو أعضاء في مجلس إدارة نادي وولفرهامبتون فإنهم يحاولون بقوة إقناع المدرب البرتغالي بخوض تجربته الثانية مع الفريق.

وشدد الإعلامي على أن الاتحاد متمسك بمدربه، بجانب أن سانتو كذلك يرفض تولي مسؤولية أي فريق في منتصف الموسم أو بعد انطلاقه، إذ يفضل خوض فترة إعداد معه.

وأوضح شاهين أنه حال رغب سانتو في الرحيل، فسيتوجب عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الجداوي، والذي يبلغ 8 ملايين دولار أي ما يقارب 32 مليون ريال سعودي.

يذكر أن نونو سانتو قاد العميد في سبع مباريات من دوري روشن السعودي، حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في ثلاث، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ويتعرض البرتغالي لانتقادات من قبل عدد ليس بقليل من الاتحاديين في ظل اعتماده على طريقة دفاعية بحتة، وهي الطريقة التي لا تليق بفريق كبير.

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