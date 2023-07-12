بعد محاولات توريطه .. نجم الاتحاد السابق يبرئ نونو سانتو من "المؤامرة المزعومة"

بعض إعلاميي الاتحاد يوجهون أصابع الاتهام للمدرب البرتغالي وسط تلميحات بمؤامرة ضد ناديهم!

البعض يحاول الزج باسم البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، في مؤامرة مزعومة ضد العميد، بناءً على فكره خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن خرج إبراهيم سويد؛ نجم النادي الجداوي السابق، للدفاع عن البرتغالي.

ما أثار الجدل حول فكر سانتو هو قراره بالاستغناء عن الثلاثي المحلي عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، وسط اتهامات من البعض له بالتفريط في مكتسبات النادي، خاصةً وأنه لا يمتلك البديل المناسب.

لكن سويد له رأي آخر، إذ قال خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "استبعاد الثلاثي عن المعسكر هو أمر عائد للمدرب والذي دائمًا أذهب في صفه، أحيانًا يرى المدرب أشياء لا نراها فهو قريب من اللاعبين، وأكيد لم يستبعدهم إلا لشيء كبير لا نعلم عنه، وإذا كان المدرب مصرًا على قراره رغم محاولات إقناعه، الأكيد أنه يرى شيئًا لا نراه نحن".

وأضاف: "بالنسبة للاعبين أجد أن العبود قدم مستويات متميزة خلال مشاركته مع الفريق، وإن ذهب لأي نادٍ فسينجح، أما عبد العزيز البيشي فقد أدى مباريات كبيرة، وصحيح أن مستوى اللاعب ليس ثابتًا وأغلب المباريات يكون بديلًا، إلا أنه لاعب جيد. أما حمدان الشمراني فقد يكون المدرب وجد أن هناك بديلًا قادرًا على تقديم أداء أفضل، وهو في نهاية الأمر قرار مدرب يقدر ويحترم".

نجم العميد السابق اختتم: "مستحيل كمدرب أن أستغني عن لاعب وأعرف أني لا أملك البديل، والعبود لاعب ممتاز، وقد يكون المدرب رأى أن المحترفين الأجانب يؤدون أفضل منه، أو أن ليس له مكان".

يذكر أن الاتحاد قام بالفعل بإعارة البيشي لضمك لموسم وحيد، فيما لا يزال مصير العبود والشمراني غامضًا.