"الاتحاد في خطر" .. إعلامي ينفجر ويلمح لتورط نونو سانتو في "مؤامرة خطيرة"

الإعلامي الاتحادي يعد بكشف الأدلة والبراهين على مزاعم المؤامرة ضد الاتحاد قريبًا!

بعث الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه برسالة مقلقة لجماهير نادي الاتحاد السعودي، محذرًا من كارثة مقبل عليها العميد، مشددًا على امتلاكه الأدلة والبراهين عليها.

النادي الجداوي كان قد قام بتنصيب أنمار الحائلي رئيسًا له من جديد، في يونيو الماضي، بعدما فاز في الانتخابات بالتزكية، وقد نجح في إبرام ثلاث صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري هم: كريم بنزيما، أنجولو كانتي وجوتا فيليبي.

لكن الجدل حاليًا يتعلق بقرار المدرب البرتغالي نونو سانتو بالاستغناء عن الثلاثي عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، ورفض انخراطهم في التدريبات الجماعية للفريق، رغم محاولات الإدارة لإثنائه عن قراره.

وفي تلميح واضح لقرار سانتو هذا، كتب جستنيه، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سكتنا بما فيه الكفاية، الاتحاد في خطر، ما يحدث من تخبطات بالتفريط في مكتسبات النادي لا يمكن السكوت عليها، الامل كبير جداً بتدخل سريع من قبل اعضاء صندوق الاستثمار اعضاء مجلس ادارة شركة نادي الاتحاد وهم: صهيب مروان جمجوم، خالد امين تميرك، فارس صلاح الحجيلان، محمد بدر رضا، عبدالله محمد السالم، ويقيني لن يرضيهم ما يحدث".

وأضاف: "قريباً توضيح شامل لما يحدث بالادلة والبراهين الدامغة، الاتحاد في خطر".

يذكر أن قرار الاستغناء عن البيشي والشمراني إن كان فنيًا في المقام الأول، فوضع العبود مختلف، إذ دخل في خلافات انضباطية مع المدرب البرتغالي خلال الموسم الماضي، تسببت في ابتعاده عن المشاركة لعدة مباريات.