بعد محاولات السعودية لضمه .. ماتياس سولي يغير حلمه ويؤكد: شخصية كريستيانو رونالدو فاجأتني!

الأرجنتيني الشاب كان على رادار الاتحاد السعودي، فماذا قال عن حلمه؟

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كشف الأرجنتيني ماتياس سولي؛ جناح يوفنتوس المعار لفروسينوني الإيطالي، عن حلمه الأكبر الذي طالما حلم به، متحدثًا عن طبيعة شخصية الثنائي الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، ومواطنه ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي.

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صاحب الـ20 عامًا كان على رادار الأندية السعودية، وتحديدًا الاتحاد، لكنه خرج مؤكدًا رفضه اللعب في المملكة، مشيرًا إلى أن حلمه هو اللعب للدوري الإنجليزي.

لكن يبدو أن سولي غير رأيه بشأن حلمه، ففي حوار مع صحيفة "ESPN" الإسبانية، قال: "حلمي الأكبر هو اللعب لريال مدريد، لطالما حلمت بذلك منذ الصغر، كذلك أريد التتويج بدوري أبطال أوروبا".

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وانتقل الملقب بخليفة "أنخيل دي ماريا"، للحديث عن رونالدو الذي زامله لفترة في اليوفي، موضحًا: "لقد فوجئت بشخصيته وإلى أي مدى هو شخص جيد، لم أكن أعرفه من قبل، فقط سمعت ما كان يقال عنه قبل تزاملنا، إنه عبقري، أتذكر أننا في أحد الأيام تناولنا الطعام سويًا وجلس بجواري، لكننا لم نتحدث قط، وغادر الجميع وظل هو يحدثنا عن سياراته والحياة في مدريد".

وبالطبع لم يمر الحوار دون الحديث عن مواطنه ليو: "لقد وصلت متأخرًا لمعسكر الأرجنتين، وعندما دخلت الغرف فوجئت بأنه خرج خصيصًا لتحيتي، وقتها قلت لنفسي لن أغسل يدي بعد اليوم (يضحك)، لن أتحدث عن ميسي كثيرًا، لكن يمكنك أن ترى إلى أي مدى هو شخص جيد".

سولي اختتم كاشفًا عن نجمه المفضل، فكانت وجهته هي البرازيل: "بعيدًا عن ميسي، هناك مبابي، هالاند، لكنني أحب نيمار، ما قدمه مع سانتوس البرازيلي في بداية مسيرته لا يصدق".

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