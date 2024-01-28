بعد "كوارث" ناتشو.. ريال مدريد يحسم موقفه من ضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي

هل يفعلها الملكي في الأيام الأخيرة؟

يعاني ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة على المستوى الدفاعي، ما فتح باب التساؤلات من جديد حول إمكانية التعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الشتوي الحالي، والذي ينتهي خلال أيام.

وبدأ الريال الموسم بسجل دفاعي رائع، لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي كافح خلال الأسابيع الماضية، لمنع الأهداف من الوصول إلى شباكه.

وفي آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، استقبلت شباك الميرنجي 11 هدفا (7 أمام أتلتيكو في مباراتين، و2 أمام الميريا، وهدف لكل من برشلونة ولاس بالماس).

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وخلال هذه الفترة، كان أداء ناتشو فرنانديز وأنطونيو روديجر أقل من المستوى، خاصة القائد الذي كان مخطئا في 3 أهداف على الأقل مؤخرا.

وحسب صحيفة "ريليفو" فإنه رغم ذلك لا ينوي ريال مدريد ضم مدافع جديد في الانتقالات الجارية، وما زال واثقًا من عودة ناتشو إلى مستوى جيد في الأسابيع المقبلة، والأمر ذاته بالنسبة لروديجر".