بعد كاسترو والمهيدب .. صديق رونالدو يدفع ثمن رباعية بورتو في مرمى النصر

الفريق السعودي خسر بنتيجة قاسية وديًا

مازالت توابع الخسارة القاسية للنصر أمام بورتو بأربعة أهداف نظيفة متواصلة، وذلك رغم اللقاء في الإطار الودي واستعدادًا للموسم الجديد.

الخسارة فتحت النار على المدرب لويس كاسترو والرئيس إبراهيم المهيدب، حيث وُصف الأول بالمفلس وشُنت حملات للمطالبة بإقالته واستبداله بمدرب آخر، فيما طالب العديد الرئيس بالتحرك لدعم الفريق وتحسين جودته وإلا سيكون خارج المنافسة الموسم القادم.

الظهير الأيمن، أليكس تيليس، هو أحد المرشحين لدفع ثمن تلك الخسارة كذلك، وذلك رغم تقديمه لأداء جيد جدًا الموسم الماضي وارتباطه بعقد مازال مستمرًا حتى صيف 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرياضية أوضحت أن اللجنة الفنية في النادي، وبعد الرباعية البرتغالية، أدركت أهمية التوقيع مع مدافع أجنبي جديد، مشيرة إلى أنها لم تُحدد بعد ضحية تلك الخطوة من الأجانب الحاليين لكن الاتجاه الأكبر نحو التخلي عن تيليس المعروف بصداقته للنجم كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة أن النصر حال طبق تلك الخطوة سيتعاقد مع ظهير أيمن محلي، مرجحة أن يكون سالم النجدي لاعب الفتح بعد التخلي عن فكرة ضم متعب الحربي نجم الشباب بسبب المطالب المالية الكبيرة لناديه.