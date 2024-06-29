بعد كابوس دور المجموعات.. رونالدو يستهدف إنجازًا غير مسبوق أمام سلوفينيا

ماذا ينتظر النجم البرتغالي؟

يستعد منتخب البرتغال، بقيادة أسطورته كريستيانو رونالدو، لمواجهة سلوفينيا يوم الإثنين المقبل، في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تحتضنها ألمانيا.

واحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن تركيا (الوصيف)، بينما جاء منتخب سلوفينيا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف الدنمارك (3) وإنجلترا (5).

وحسب صحيفة "أوجوجو"، فإن كريستيانو لم يسجل أي هدف مع منتخب البرتغال في دور الـ16 بأي مسابقة دولية كبرى، مشيرة إلى أنه "إذا تمكن من وضع بصمته ضد سلوفينيا، فسيكون ذلك إنجازًا غير مسبوق في مسيرته مع البحارة".

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وأوضحت أن النجم البرتغالي لم يسجل أي هدف حتى الآن في يورو 2024، علمًا بأنه سجل في كل البطولات الدولية التي شارك فيها مع المنتخب طوال مسيرته، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في التسجيل بدور المجموعات مع المنتخب.

ولفتت إلى أن يان أوبلاك حارس سلوفينيا، قد يكون محفزًا لرونالدو، الذي هز شباكه في 11 مناسبة سابقة أمام أتلتيكو مدريد، إذ سجل 8 أهداف مع ريال مدريد و3 بقميص يوفنتوس.