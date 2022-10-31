بعد قصة راشفورد .. ريس جيمس ضحية العنصرية من شرق أوسطي

قضية عنصرية جديدة نحو الشرق الأوسط!

أفادت تقارير إنجليزية أن شرطة المملكة المتحدة توصلت إلى أحد الأشخاص الذين قاموا بإرسال عبارات عنصرية، لريس جيمس لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

تعمل وحدة كرة القدم المتخصصة في "Met Police" على العثور على الشخص الذي أرسل الرسائل على مدار ال21 شهرًا الماضية، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد نجحوا في تحديد موقع الطرف المذنب في الشرق الأوسط.

نتيجة لذلك، تعمل "Met Police" بشكل وثيق مع السلطات في الشرق الأوسط للعثور على مكان تواجد الشخص المذنب، وأشار التقرير إلى أن عملية الاعتقال ستتم قريبًا قبل انطلاق كأس العالم في قطر الشهر المقبل.

ويعد ذلك الأمر ليس الأول من نوعه في الفترة السابقة، حيث رفعت هيئة محامي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، قضية ضد أحد الطلاب المصريين بتهمة توجيه عبارات عنصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي للاعب الدولي الإنجليزي.

وتمت تبرئة الطالب المصري من القضية بشكل كامل.