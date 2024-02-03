بعد قرار مارسيلو جاياردو .. تطور جديد في موقف كريم بنزيما مع الاتحاد!

تعرف على آخر تطورات بنزيما

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تأكد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة فريقه أمام الفيصلي، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها مساء الأحد، ولكن هناك تطور جديد في موقف بنزيما!

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ويسعى الاتحاد لتحقيق الانتصار على الفيصلي، من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، رفقة الثلاثي الهلال والنصر والخليج.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كريم بنزيما سيُنهي برنامجه الإعدادي الذي ينفذه حاليًا في مقر النادي، والمعتمد من جانب المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للفريق.

وأضافت الصحيفة أن جايارادو كان يُتابع يوميًا برنامج بنزيما، خلال الفترة الأخيرة، وذلك أثناء وجود بعثة الاتحاد في معسكر دبي.

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ومن المقرر أن يكون بنزيما جاهزًا للمشاركة في مباراة الطائي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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