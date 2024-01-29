بعد فوز ميسي بجائزة "ذا بيست" للأفضل في العالم .. مدرب البرتغال: لقد أخطأنا

مدرب البرتغال يقع في خطأ كبير أثناء حفل جوائز ذا بيست...

وقع روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغالي في خطأ كبير أثناء التصويت على جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023، على حساب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما تساوى الثنائي في عدد الأصوات.

وتساوى ميسي مع هالاند في عدد الأصوات، ولكن البرغوث الأرجنتيني حصل على الجائزة بسبب حصوله على عدد أصوات أكثر من قادة المنتخبات، ولكن مارتينيز يعتقد أن بعض ال الأخطاء ساهمت في تلك النتيجة.

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وكشف مارتينيز، أنه صوت لمارسيلو بروزوفيتش، لاعب منتخب كرواتيا، في اعتقادًا منه أن التصويت كان يشمل أداء اللاعبين في كأس العالم 2022، وحينها وصل اللاعب إلى نصف نهائي المونديال ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: " لقد كان التصويت هذا العام مختلفًا، لقد كان لمدة ستة أشهر فقط، والجوائز الفردية في كرة القدم صعبة".

وتابع: "لقد الخطأ بسبب الفترة المعنية للجائزة، ولا أعتقد أنني كنت الوحيد الذي ارتكب هذا الخطأ، لأنه عندما تنظر إلى الأصوات اعتقد أنهم احتسبوا ما حدث في كأس العالم أيضًا".