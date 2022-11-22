بعد فسخ تعاقده.. 4 وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو

صاروخ ماديرا في حيرة من أمره.

قنبلة قوية ألقيت في الساعات القليلة الماضية حيث أعلن نادي مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتراضي.

ربما يكون رونالدو قد اتخذ القرار الأكثر ثورية فيما تبقى من مسيرته، ولكن النجم البرتغالي قد عودنا على الدخول في تحديات جديدة، وهو ما تحدث عنه صاروخ ماديرا في بيانه.

رونالدو يدرك جيدًا أن ختام مسيرته بأفضل شكل ممكن يتطلب إنجازًا جديدًا من نوعه في مونديال 2022 بقطر أولًا، وبطولة كبرى مع الأندية ثانيًا.

لقد أراح مانشستر يونايتد رونالدو من حيرة كبيرة حين توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن فسخ العقد، وبالتالي بات أمام كريستيانو فرصة ذهبية لتعويض فشل الموسم الحالي مع الأندية من خلال الانضمام لفريق آخر.

تبرز 4 وجهات مرجحة لرونالدو بعد اتخاذ قرار الرحيل، روما ونابولي وتشيلسي وبايرن ميونخ، هذه هي الأندية التي تم ربط رونالدو بها في الآونة الأخيرة.

روما

الفريق الوحيد من بين الخمسة الذي لن يحقق لرونالدو طموحه باللعب في دوري أبطال أوروبا، الصفقة التي أثير حولها الكثير من القيل والقال ربما تكون فرقعة لا أكثر، فرقعة تربط مورينيو برونالدو كمدرب يعرف كيف يوظفه جيدًا.

ولكن قد يكون مورينيو نفسه هو مكمن المشكلة، المدرب البرتغالي خرج بأكثر من تصريح بعد انفصاله عن رونالدو في ريال مدريد وقال إن ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وتلك جريمة لا يغفرها رونالدو بسهولة لكل من اقترفها!.

روما قد يكون اسمًا عريقًا، لكن بطولات رونالدو حقيقة تعادل ضعف بطولات النادي عبر تاريخه (32 لقبًا لرونالدو – 16 لقبًا لروما),, لذلك فإن خطوة تجاه الجيالوروسي ستكون محفوفة بتفكير كبير من رونالدو، خصوصًا في ظل عدم اقتراب الجيالوروسي حتى من منح رونالدو جزءًا من راتبه.

نابولي

اسم آخر في إيطاليا يبدو الربط بينه وبين رونالدو غير منطقي، إنه نابولي، الذي فجر أسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

لكن قياس التاريخ أيضًا يختلف تمامًا لصالح رونالدو وحيدًا، نابولي سيعطي رونالدو أكثر من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث أنه يتصدر بطولة الدوري الإيطالي ويقدم عروضًا قوية، ولكن ذلك لن يكون كافيًا ليقرر البرتغالي ختم مسيرته فيه.

تشيلسي

نأتي إلى اسم آخر بمستوى كبير، وتطلعات كبرى، وقد يمنح رونالدو راتبه كله حتى، إنه تشيلسي الإنجليزي الذي يضمن انتعاشة مادية بسيطرة كونسورتيوم الملياردير الأمريكي تود بويلي عليه في أعقاب رومان أبراموفيتش.

بويلي يريد صفقة من هذا النوع بالتأكيد كإعلان قوة في البريميرليج، ورونالدو يريد فريقًا بحجم تشيلسي وتطلعاته للتتويج بكل شيء، والصفقة قد تبدو منطقية حال أرادها الطرفان حقًا.

بايرن ميونخ

وجهة شديدة المثالية بالنسبة لرونالدو، قوة مادية، قوة كروية، ظروف سانحة لانضمامه من حيث أولويات الملعب، بالأخص إذا رحل روبرت ليفاندوفسكي حقًا إلى برشلونة.

مركز 9 الشاغر، كل أدوات التموين في بايرن والتي أضيف له ساديو ماني، كل هذا يصب في مصلحة صفقة من هذا النوع.

لكن أولًا سيكون على بايرن إفساح المجال لراتب عملاق جديد يضاف إلى راتب لاعبيه الكلاسيكيين وراتب ماني، وعليه سيكون من المهم أن يجيب عملاق بافاريا على أسئلة اللعب المالي النظيف.

من ناحية أخرى، قد لا يتناسب وضع رونالدو الحالي كأسطورة للعبة وطابع شخصيته يميل إلى الحرية وعدم الانسياق مع بايرن ميونخ الذي يرفض وجود لاعبين من هذا النوع عادة.. لكن هل يستطيع رفض رونالدو إن كانت الفرصة سانحة؟.