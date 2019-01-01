بعد عام من الإصابة.. تشامبرلين يعود للملاعب

تشامبرلين يتلقى الضوء الأخضر من أجل المشاركة مع ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى النجم الدولي الإنجليزي أوكسيليد تشامبرلين الضوء الأخضر من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرة بعد حوالي عام من الإصابة.

وكان تشامبرلين قد أصيب بتمزق في أربطة الركبة إبريل الماضي، في مواجهة ليفربول أمام روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبعدت الإصابة تشامبرلين عن بقية الموسم مع ليفربول، وكذلك حرمته من المشاركة مع الفريق هذا الموسم فضلًا عن غيابه عن كأس العالم.

📅في هذا اليوم من عام 2002

بيركامب سجل هذا الهدف في مرمى نيوكاسل😍pic.twitter.com/kPFT3hP4zO

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ مارس ٢٠١٩

وسيكون تشامبرلين متاحًا من أجل المشاركة مع فريق ليفربول لأقل من 23 عامًا في مواجهته التي من المقرر لها أن تلعب الجمعة القادمة.

وسيلعب ليفربول أمام جاره اللدود إيفرتون غدًا الأحد على ملعب جوديسون بارك، في مواجهة الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

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يذكر أن تشامبرلين كان قد قدم مستويات رائعة مع ليفربول خلال الموسم الماضي، قبل الإصابة التي أوجعت كثيرًا المدرب يورجن كلوب.