بعد "عار" فالنسيا .. تشافي: برشلونة من الأسوأ في أوروبا لكن لدي شعور جيد!

تصريح غير متوقع من تشافي!

عبر تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني، عن غضبه بعد تعادل فريقه أمام فالنسيا بالدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالجولة 17 ضمن منافسات البطولة.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه أمر مؤسف، ولكن يجب علينا أن نمنح اللاعبين الثقة، لأنهم سجلوا أهدافًا في مباريات أخرى".

وأضاف: "الهدف الذي سجله فالنسيا كانت من خطأ، ولكن لا يمكن أن نتعامل مع الفرص التي سُنحت لنا بهذه الطريقة، وبرشلونة من أسوأ فرق أوروبا من حيث الفاعلية داخل الملعب، وأهدرنا الفرص أيضًا أمام مايوركا وغرناطة!".

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تشافي واصل: "حققنا الفوز على أتلتيكو مدريد، ولكنهم كانوا قريبين من التعادل معنا، وأمام جيرونا كنا قادرين على الفوز 2-1، ونحن نفتقد الكثافة وشخصية جافي، ولكن غيابه ليس السبب الرئيسي في التعادل".

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واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "نحن نُعاني بسبب أخطاء محددة في الدفاع بسبب قلة التركيز، ويجب علينا أن نتحسن في هذا الأمر".