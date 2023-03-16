بعد ضغط المباريات .. المسابقات تحدد موقفها من تمديد دوري روشن

تعرف على قرار لجنة المسابقات بشأن تمديد مباريات دوري روشن

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي موقفها، من تمديد دوري روشن للمحترفين مرة أخرى، وذلك رغم ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكانت المسابقات قد حددت يوم 31 مايو المقبل موعدًا لنهاية بطولة دوري روشن للمحترفين، ولكن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية تمديد البطولة حتى شهر يونيو.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، تتجه إلى عدم تمديد بطولة دوري روشن، على الرغم من ضغط المباريات من الجولة 24 إلى 30.

وأضافت الصحيفة أن تمديد البطولة سيتسبب في لخبطة أوراق الأندية من ناحية مدة معسكراتها التحضيرية للموسم التالي، بالإضافة إلى مشاركة أندية أخرى لي كأس الملك سلمان للأندية العربية خلال الصيف القادم.

كما أن الموسم المقبل سيشهد ضغطًا كبيرًا في المباريات، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023، بالإضافة إلى أيام فيفا.