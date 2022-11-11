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بعد صدمة كأس العالم .. رسالة من حكيمي إلى راموس

علي رفعت
6:27 م غرينتش+2 11‏/11‏/2022
Hakimi
حكيمي يحاول التقليل من صدمة راموس في كأس العالم!

قدم المغربي أشرف حكيمي الدعم لزميله في باريس سان جيرمان سيرخيو راموس عقب أن تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني التي ستخوض كأس العالم.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب الذي استدعاه وليد الركراكي ليكون ضمن لقائمة المنتخب المغربي التي ستشارك في البطولة التي تنطلق عقب أيام.

وكتب حكيمي في تغريدته التي نشرها عقب الإعلان عن قائمة إسبانيا بدقائق: "سيرخيو راموس، المدافع الأفضل في العالم".

وكان راموس قد غاب عن قائمة المنتخب الإسباني خلال الأشهر الأخيرة، وقلت مساهمته مع الفريق منذ قدوم لويس إنريكي لقيادة الفريق.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني سيلعب في كأس العالم في مجموعة واحدة رفقة كل من كوستاريكا وألمانيا واليابان.

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