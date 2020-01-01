الليجا تنصف برشلونة؟ ريال مدريد لا يرتاح في جدول المباريات

هل تجامل رابطة الدوري الإسباني برشلونة؟

عادت أزمة عدم الحصول على دقائق راحة كافية بالنسبة لنادي ريال مدريد في الليجا للظهور مرة أخرى بعد إعلان جدول مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الليجا بفارق المواجهات المباشرة مع برشلونة بعد التساوي في النقاط بواقع 65 نقطة لكل فريق.

النادي الملكي سوف يواجه أتلتيك بيلباو يوم الأحد 5 يوليو في ملعب "سان ماميس" بعد لقاء خيتافي يوم الخميس، 2 يوليو، بينما برشلونة سيلعب أمام أتلتيكو مدريد في 30 يونيو والجولة 34 ضد فياريال ستكون يوم 5 يوليو.

المزيد من الفرق

وسوف يحصل برشلونة على 118 ساعة راحة بين الجولتين 33 و34 مقابل 62 ساعة فقط للبلانكوس وهو الأمر الذي أثار غضب كتيبة زين الدين زيدان، بحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورغم أنّ فريق ريال مدريد بين الأقل حصولًا على فترات راحة منذ استكمال المسابقة، لكن إدارة النادي الملكي تفهمت الوضع الحالي بمحاولة إنهاء الليجا في وقت قصير.

إلا أنّ حصول برشلونة على فترات راحة أكبر والتي تصل إلى 5 أيام بينما يضطر الملكي لخوض مباراة كل 3 أيام أمر يضر بالمنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق لقب الليجا منذ موسم 2016-2017 بينما حصد برشلونة البطولة 8 مرات في آخر 12 موسم.