بعد ساعات من أزمة فالنسيا .. الشرطة الإسبانية تتحرك أخيرًا في قضية دمية فينيسيوس جونيور!

الشرطة الإسبانية تمكنت أخيرًا من حل لغز أزمة دمية فينيسيوس جونيور المشنوقة..

تمكنت الشرطة الإسبانية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص في العاصمة مدريد للاشتباه في مسؤوليتهم عن جريمة كراهية بتعليق دمية تحمل قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على أحد جسور العاصمة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ثلاثة من المعتقلين هم أعضاء نشطون في أولتراس أتلتيكو مدريد، وواحد منهم فقط لديه سجل إجرامي سابق، وتتراوح أعمار المعتقلين بين 19 و24 عامًا.

وقعت الأحداث في نهاية شهر يناير الماضي، في الفترة التي سبقت ديربي كأس الملك، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على جسر مجاور لمدينة النادي الملكي الرياضية في فالديبيباس.

وإلى جانب الدمية المعلقة من رقبتها، والتي كانت ترتدي قميص ريال مدريد واسم فينيسيوس على الظهر، ظهرت لافتة كُتب عليها "مدريد تكره الريال".

التحقيقات التي أجراها المحققون تمكنت من تحديد أربعة رجال على أنهم من ارتكبوا الواقعة، و نجح المحققون في التأكد من أن ثلاثة من الجناة المزعومين ينتمون إلى أولتراس أتلتيكو مدريد، وأنه تم التعرف عليهم سابقًا خلال المباريات المصنفة على أنها عالية الخطورة ضمن أجهزة منع العنف في الرياضة.

وبمجرد التعرف على الجناة الأربعة المزعومين، تم تنفيذ مداهمة خاطفة صباح يوم الثلاثاء أدت إلى اعتقالهم جميعًا في عملية منسقة مع محكمة التحقيق رقم 38 في مدريد.