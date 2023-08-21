بعد زيلينسكي .. نجم جديد من إيطاليا يرفض الانتقال للأهلي

الأهلي يُكثف محاولاته للتعاقد مع لاعب وسط جديد

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يسعى النادي الأهلي جاهدًا لدعم خط وسطه بلاعب أجنبي إضافي بجانب فرانك كيسييه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي، وقد وجه بوصلته تجاه أهداف جديدة بعد رفض بيوتر زيلينسكي عرضه وتفضيله تجديد عقده مع نابولي.

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المصادر المتابعة أكدت أن قائمة المرشحين ضمت 3 لاعبين هم ماركو فيراتي ورودريجو دي بول وهاكان تشالهانوجلو من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وإنتر على الترتيب.

المصادر الإيطالية، وتحديدًا موقع كالتشيو ميركاتو، أخرج سريعًا لاعب الوسط التركي من تلك القائمة، حيث أكد رفض ناديه التفريط به خاصة مع عدم وجود ما يكفي من الوقت للبحث في السوق عن معوض له، مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه كذلك يُفضل البقاء في ميلانو خاصة بعدما جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2027.

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بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر أكد تلك المعلومات، حيث نُقل عنه قوله "لا أنكر وجود عروض لبعض لاعبينا من السعودية وأماكن أخرى، لكن التخلي عن أحد عناصر الفريق الأساسية في هذا الوقت يُعد مستحيلًا. هناك فائدة اقتصادية بالتأكيد لكننا سنكون مضطرين لاستبدال أي لاعب يُغادر، والسؤال بمن؟".

يُشار إلى أن فيراتي يُعد الأقرب للعب في الدوري السعودي الموسم القادم، لكن الأهلي ليس الوحيد الراغب في ضمه بل هناك الهلال كذلك.

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