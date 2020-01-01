بعد رفع العقوبة الأوروبية.. جوارديولا يزاحم برشلونة على صفقاته

لاوتارو مارتينيز وكوليبالي و2 آخرون.. جوارديولا يسعى لتعزيز صفوف مانشستر سيتي

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن بيب جوارديولا وضع 4 أسماء من الطراز الأول من أجل تعزيز صفوف مانشستر سيتي في موسم الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر سيتي قد انتشى بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي برفع عقوبة الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية.

ويسعى أزرق مدينة مانشستر لتعزيز صفوفه من أجل دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وكذلك لاستعادة لقب البريميرليج الذي فقدوه لحساب ليفربول.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن بيب جوارديولا قد حدد 4 أسماء من أجل التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي، اسمين في الهجوم وآخرين في الدفاع.

وستكون الصفقة الأبرز التي يريدها المدرب الإسباني صدمة لفريقه السابق برشلونة، حيث وضع في أولوياته التعاقد مع مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز.

وإلى جانب لاوتارو الذي يعد هدف برشلونة الأول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، سيأتي نجم فالنسيا الشاب فيران توريس والذي يعد محل صراع بين العديد من الأندية.

أما بخصوص خط الدفاع، فيريد جوارديولا التعاقد مع قلب الدفاع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي والظهير الأيسر ألابا من بايرن ميونخ.

رغم الإنجازات الضخمة.. جوارديولا يؤكد "الغضب" الإداري في مانشستر سيتي تجاهه!

يذكر أن مانشستر سيتي قد عوقب بالإيقاف عن المشاركة الأوروبية لمدة موسمين بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف قبل أن يتم رفع العقوبة مع تغريمهم 10 ملايين يورو.