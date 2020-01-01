رغم الإنجازات الضخمة.. جوارديولا يؤكد "الغضب" الإداري في مانشستر سيتي تجاهه!

غير متوقع..

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أن ما يقدمه في الآونة الأخيرة لا يلقى قبولًا من خلدون المبارك رئيس ناديه، بينما شدد على أنه لا يعلم متى ستنتهي رحلته في ملعب الاتحاد.

وكان السيتيزنس قد فشلوا في المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثالث على التوالي بخسارة اللقب لصالح ليفربول هذا الموسم.

الفرصة لا تزال سانحة لجوارديولا لتحقيق ثلاثية جديدة، حيث حقق كأس كاراباو في فبراير الماضي، وأمامه بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي حاليًا.

المزيد من الفرق

جوارديولا في تصريحات للصحافة قال "أنا أنتقد فريقي، داخليًا عندما لا أحب شيئًا أقوله لرئيسي، ولكن رئيسي الآن ليس سعيدًا بي".

كما أضاف "نحن خلف ليفربول بـ21 نقطة، إنه ليس سعيدًا بي، لكننا نتناقش داخليًا لمحاولة تحقيق أفضل أداء في الموسم المقبل ومن أجل إقناعهم، بالتأكيد هذا على أرض الملعب".

وتابع "هذا النادي قوي بشكل لا يصدق مع بيب أو بدون، لقد حقق النادي نجاحات قبل وصولي مع مانشيني وبيليجريني، ففازا بالعديد من الألقاب وقدما كرة قدم ممتعة حقًا".

وأتم "إذًا بدوني عندما أغادر - ولا أعرف متى سيكون ذلك - يريد هيكل النادي أن ينمو ويصير صلبًا".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد حصل على حكم من محكمة التحكيم الرياضية "كاس" يُبطل قرار الاتحاد الأوروبي بمنعه عامين عن المشاركة في البطولات القارية لاختراق قوانين اللعب المالي النظيف.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفيلسوف الإسباني قد أكد في أكثر من مناسبة أنه مستمر وباقٍ في سيتي حتى لو طُبق قرار المنع، وحتى أن ينتهي عقده بعد موسمين من الآن.