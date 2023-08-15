بعد رفض الهلال .. "الخطة البديلة" وسيلة نيمار للعودة إلى برشلونة

النجم البرازيلي مازال يحلم بالقميص الكتالوني

SHAHID

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن بعض أسرار وكواليس المفاوضات بين الهلال والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والتي تُوجت بالنجاح وأسفرت عن انتقال اللاعب لدوري روشن السعودي مقابل 90 مليون يورو.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيمار حاول العودة إلى برشلونة دون أن ينجح في ذلك، لكن ليكيب أفادت أن اللاعب لم يفقد الأمل في إمكانية تحقيق تلك الخطوة مستقبلًا ولذا خطط لها جيدًا برفض توقيع عقد طويل الأمد مع الهلال والاكتفاء بعامين فقط.

الصحيفة ذائعة الصيت أكدت أن نيمار وممثليه أرادوا توقيع عقد يمتد لـ4 سنوات مع الهلال بشرط لعب الموسم الأول مع برشلونة بالإعارة، لكن النادي السعودي رفض ذلك تمامًا وأصر على وجود اللاعب معه خلال 2023-2024، وهو ما كلفه دفع راتب اللاعب المعروض لـ4 سنوات خلال عامين فقط.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

صاحب الـ31 عامًا انتقل للخطة البديلة وهي توقيع عقد لمدة عامين فقط على أمل استعادة مستواه والانتقال مجانًا إلى البارسا صيف 2025، حيث يرغب في إنهاء مسيرته الكروية هناك أو على الأقل لعب عدة مواسم قبل الرحيل مجددًا عن القارة العجوز.

يُشار إلى أن التقارير المتابعة أكدت وضع الهلال بندًا في عقد نيمار يُجبره على خوض كأس العالم للأندية 2025 معه قبل الانتقال لأي نادٍ آخر، وذلك حال لم يُجدد عقده مع الفريق.

SHAHID