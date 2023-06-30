بعد رحيل رينارد.. المنتخب السعودي يسعى للتعاقد مع مدرب الهلال السابق!

يسعى المنتخب السعودي لتعيين المدرب الجديد، لقيادة الأخضر، بعد الانفصال عن الفرنسي هيرفي رينارد.
حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فسخ التعاقد مه الفرنسي هيرفي رينارد، في مارس الماضي، حيث يقود الآن منتخب بلاده للسيدات.
ووفقًا لصحيفة الشرقي الأوسط، يتفاوض منتخب الصقور الآن، مع مدرب الهلال السابق، البرتغالي خورخي خيسوس.
وأكدت الصحيفة أن المنتخب السعودي، قد توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.
الجدير بالذكر، حقق خيسوس لقب واحد فقط مع الهلال، وهو كأس السوبر المحلي، ويقود البرتغالي الآن نادي فنربخشة التركي.
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