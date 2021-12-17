بعد رحيله عن قطر .. بلايلي يقترب من الدوري الإسباني

اقترب النجم الجزائري يوسف بلايلي من الإعلان عن فريقه الجديد، بعد فسخ تعاقده مع فريق قطر مؤخرًا، وتألقه بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

وأعلن نادي قطر عن فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي أمس الخميس، متمنيًا التوفيق له في الفترة القادمة، بعد أن انضم لصفوفه خلال شهر نوفمبر 2020، بعد أن فسخ عقده مع الأهلي السعودي.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن يوسف بلايلي أصبح قريبًا من خوض تجربة احترافية في الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا.

وأضاف الموقع أن بلايلي حصل على العديد من العروض، منها نادي خيتافي الإسباني، الذي يرغب منذ فترة ضم اللاعب الجزائري لتدعيم صفوفه.

يوسف بلايلي لم يحسم حتى الآن قراره النهائي، حيث سيجتمع مع بوالده الذي يعتبر وكيل أعماله بعد نهاية بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، لاتخاذ قراره النهائي.

ويقدم بلايلي مستوى مذهل رفقة منتخب الجزائر ببطولة كأس العرب، حيث تمكن من قيادته للتأهل إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء أكثر من رائع لمحاربي الصحراء.

"هناك تلميح بأن يوسف بلايلي هو صفقة الاتحاد الجديدة"

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره التونسي مساء غدٍ السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، على استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.