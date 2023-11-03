بعد حيرة النصر .. حسم الخلاف بشأن المباريات التي سيغيب عنها تاليسكا للإيقاف!

تعرف على موقف تاليسكا من الإيقاف

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن إيقاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، لمدة مباراتين، بعدما حصل على طرد خلال مباراة العالمي الأخيرة أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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تاليسكا حصل على البطاقة الحمراء المباشرة، بعدما أظهرت تقنية الـ"VAR"، قيامه بضرب حمدان الشمراني مدافع الاتفاق دون كرة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي النصر رفع استفسارًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحديد المباراتين المقصودتين في قرار إيقاف تاليسكا، بعد إثارة الجدل بشأن المباراتين المقصودتين.

وجاء نص حيثيات القرار كالآتي: "ثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

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وكشف القانوني أيمن الرفاعي للصحيفة، عن أن ما تم ذكره نصًا في القرار (أي مباراة رسمية)، فإن عقوبة تاليسكا ستسري على مواجهتي الخليج والوحدة بالترتيب في بطولة دوري روشن السعودي، كونها المسابقة التي تتضمن أول مباراتين رسميتين للنصر بعد اتخاذ العقوبة".

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