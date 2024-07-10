بعد حسم صفقة ماكسيمين .. فنربخشة يقترب من مدافع الأهلي ويُناقش وضع مهاجمه

جوزيه مورينيو يتسوق في جدة

يبدو أنه موسم التسوق في جدة بالنسبة لنادي فنربخشة التركي ومدربه جوزيه مورينيو، إذ بعد التوصل لاتفاق مع الأهلي حول ضم آلان سان ماكسيمين، بات مدافع الفريق السعودي قريبًا من اللحاق بزميله الفرنسي وقد يلحق بهما لاعب ثالث!

صحيفة فاناتيك التركية أكدت توصل الأهلي وفنربخشة لاتفاق حول انتقال ماكسيمين بالإعارة لموسم واحد مع حق الشراء نهائيًا مقابل 15 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب خفض راتبه إلى 7 ملايين يورو وسيتحمل الأهلي 2.5 مليون منه.

الصحيفة أوضحت كذلك أن الأهلي منح مدافعه التركي، ميريح ديميرال، الإذن للدخول في مفاوضات مع فنربخشة، خاصة في ظل رغبة المدرب ماتياس يايسله في عدم استمراره مع الفريق ورغبة مورينيو في ضمه لتعزيز الدفاع في فريقه.

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فاناتيك أفادت أن الصفقة قريبة من النجاح كذلك خاصة أن ديميرال أحد أبناء النادي التركي وقد كان قريبًا من العودة له الصيف الماضي لولا العرض الضخم من الفريق السعودي، مشيرة إلى وجود مهتمين من إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي عرضوه على فنربخشة وبيشكتاش، مشيرة إلى أن الإدارة في الأول رحبت بالأمر، رغم قرب التعاقد مع يوسف النصيري، لكنها حولت الملف إلى مورينيو لإبداء رأيه، حيث ستنطلق المفاوضات مع الأهلي حول ضمه حال وافق المدرب البرتغالي.