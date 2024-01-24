بعد جمال بلماضي .. كأس إفريقيا يواصل حصد ضحايا بإقالتين جديدتين

5 إقالات والعدد قابل للزيادة

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مازال عداد إقالات المدربين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار حاليًا في تزايد، وذلك بعدما زاد عدد المدربين الذين تمت إقالتهم إلى 5 مدربين!

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وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن إقالة المدرب جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء، بعد الإقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، عن انتهاء عقده كمدرب مع المنتخب التونسي، بعد الخروج من كأس إفريقيا، بالتعادل أمام جنوب إفريقيا سلبيًا.

وقال القادري خلال تصريحاته: "عقدي مع الاتحاد التونسي لكرة القدم ينتهي تلقائيًا لو لم نبلغ الدور نصف نهائي لكأس الأمم، وهذا قراري وعقدي".

وبذلك ينضم القادري إلى قائمة المدربين الذين تمت إقالتهم وهم: "توم سانتفيت مدرب جامبيا، كريس هوتون مدرب غانا، لويس جاسي مدرب كوت ديفوار، وبلماضي مدرب الجزائر".

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