بعد جلد اللاعبين .. الأهلي يسخر من تصرف جمهور الاتحاد "الغريب" في الديربي

الأهلي حسم الديربي لصالحه بهدف فراس البريكان

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لم يرحم أحد .. هكذا قد نصف ما فعله حساب النادي الأهلي على منصة إكس بعد فوز الفريق على الاتحاد في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء أمس في جدة.

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الأهلي حسم الديربي بهدف فراس البريكان ليكون قد فاز على خصمه اللدود ذهابًا إيابًا هذا الموسم في الدوري السعودي، وقد "جلد" حساب النادي على إكس الاتحاد ونجومه خاصة أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله، حيث نشر عدة تغريدات ساخرة بحقهم.

الأهلي لم يتوقف أبدًا وانتقل للسخرية من الجمهور بعد اللاعبين، مستغلًا تصرف عشاق الاتحاد الغريب خلال المباراة.

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جمهور الاتحاد بدأ مغادرة الملعب عند الدقيقة الـ85 رغم أن فريقهم متأخر بهدف واحد فقط وإمكانية التعويض واردة في الدقائق القليلة المتبقية، وقد نشر حساب الأهلي على إكس صورة لهم وكتب معلقًا "تو الناس ترى باقي وقت على السحور" مع إضافة بعض الوجوه التعبيرية الساخرة.

الأهلي بانتصاره عزز تواجده في المركز الثالث من جدول الترتيب، المؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث زاد الفارق مع مطارده الاتحاد إلى 5 نقاط.

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