بعد تهديدات الجماهير بقتله .. رئيس سامبدوريا: عمري 70 عامًا، أنا ميت بالفعل!

ماسيمو فيريرو لا يخشى الموت!

أكد ماسيمو فيريرو رئيس نادي سامبدوريا أنه لا يخشى التهديدات التي يتلقاها في الفترة الأخيرة من جماهيره بالقتل.

جاء هذا في حوار له مع "لا بريسي"، وأكد خلاله أن رؤيته لنادي سامبدوريا يمر بما يمر به حاليًا هو أمر يقتله بالفعل.

وقال فيريرو: "أنا ضد العنف، من فضلكم توقفوا عن تهديدي، أنا لا أقول ذلك لأنني أخاف من تلك التهديدات، أبدًا".

وأضاف: "أنا عمري 70 عامًا في الوقت الحالي، هل تريدون قتلي؟ أنا رجل ميت أسير على الأقدام، رؤية سامبدوريا هكذا تقتلني".

جدير بالذكر أن سامبدوريا يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 21 جولة وبرصيد عشر نقاط فقط.