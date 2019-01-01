أبو ريدة: الاتحاد الأفريقي رفض مد فترة القيد للأندية المصرية

أبو ريدة يعود للظهور

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

عاد المهندس هاني أبو ريدة، ليتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية المصرية، وهذه المرة، للاستماع لتصريحاته التي أدلى بها بصفته عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي (كاف) وكذا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المقامة حاليًا في بلاده.

وفاجأ اتحاد الكرة الجميع، بالكشف عن مواعيد مبكرة لجدول المباريات المؤجلة من الأسابيع الأخيرة في حملة 2018-2019، التي لم تنته حتى هذه اللحظة.

وجاء الجدول الجديد، بعد أيام قليلة من صدمة خروج الفراعنة من الكان، بعد الهزيمة غير المتوقعة أمام جنوب إفريقيا في موقعة دور الـ16، وهو ما تم تفسيره على أن الاتحاد المحلي قام باستغلال فرصة خروج المنتخب، بتبكير وضغط جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام.

لكن الرجل البورسعيدي، الذي تقدم باستقالته من منصبه في سُدة حكم الجبلاية بعد خيبة أمل البافانا بافانا، أرجع سبب ضغط الجدول حتى أواخر يوليو، لما وصفه في بيانه "الاستثناء"، الذي حصل عليه الاتحاد من قبل الكاف، بمد فترة قيد الأندية المشاركة في البطولتين القارتين لمدة شهر.

ونقلت منصة الجبلاية على "تويتر"، قول أبو ريدة "الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد ب 30 يونيو الماضي"، مشيرًا إلى أن المدة من المفترض أن تنتهي مع آخر ساعات الشهر الجاري، وليس في الخامس من أغسطس كما تقدم في طلبه المرفوض.

أهداف رائعة شاهدناها في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 😍⚽️



إليكم أفضل 5⃣ أهداف ولكن ما هو الهدف الأجمل برأيك🤔#إفريقيا_مع_جول



pic.twitter.com/RnIYoljKS0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وبناء عليه، سيضطر الاتحاد المصري لضغط الجدول لينتهي في الـ29 من يوليو الجاري، ليتم إرسال قوائم الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية.