بعد تفضيله على محمد صلاح ومحرز .. سالم الدوسري يرد على مدرب الأرجنتين!

رسالة خاصة من سالم الدوسري إلى ليونيل سكالوني

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تغنى ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بالنجم سالم الدوسري جناح نادي الهلال والمنتخب السعودي، مفضلًا إياه على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

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سالم تألق رفقة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، حيث تمكن من تسجيل هدف الانتصار للأخضر أمام التانجو الأرجنتيني، في المباراة التي انتصر فيها الصقور بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال سكالوني عبر قناة "الكاس" القطرية: "أعجبني جدًا رقم 10 بالمنتخب السعودي، الذي سجل فينا هدفًا، لديه إمكانيات كثيرة للاحتراف بالخارج".

تصريحات سكالوني جاءت بعدما قامت المذيعة بوضع الثلاثي "محمد صلاح ومحرز وحكيمي" للاختيار بينهم، ليفاجئها بالرد باختيار سالم الدوسري.

ونشر الدوسري عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" تصريحات سكالوني معلقًا عليها: "شهادة أعتذ فيها من مدرب أبهر العالم وخطف لقب المونديال، ولا يزال للمجد بقية".

Shahid