بعد تغريدته المثيرة .. بيريرا لمشجع هلالي: أنت لا تفكر سوى في كرة القدم!

تسبب البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال السعودي، في جدل في الوسط الهلالي، بعد تغريدة غامضة، حتى اضطر للخروج للتوضيح.

ما هي قصة التغريدة الغامضة؟

قبل ساعات، كتب بيريرا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهدرت وقتًا كافيًا في أشياء لم أشعر أبدًا أنها صحيحة، أما الآن فأنا استمع إلى روحي".

هذه التغريدة فسرها بعض من جمهور الهلال أن اللاعب لا يشعر بالراحة داخل صفوف الزعيم، وأنه قرر الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وبدأوا بملاحقته بالتعليقات أسفل التغريدة، للاستفسار حول ما يقصده من ورائها.

كيف رد بيريرا على المشجعين؟

أحدهم كتب مستفسرًا: "هل تقصد شيئًا ما عن نادي الهلال؟"، وهنا قرر بيريرا الرد لإيقاف الجدل..

البرازيلي أكد أنه لم يكن يلمح لأي شيء يتعلق بالقلعة الزرقاء، مستغربًا من تفكير المشجعين في كرة القدم فقط!

وكتب بيريرا: "لا يا أخي!، أقصد شيئًا يتعلق بالحياة، كيف يمكنك أن تفكر أنني كلما غردت بشيء يكون حول فريقي وكرة القدم؟، أخي يمكنني أن أفهم تفكيرك، لأنه تعيش فقط من أجل التفكير في كرة القدم.

"ما أحاول أن أقوله في تغريدتي هو أننا يجب أن نعيش قبل أي شيء!".

No bro! I mean it is about the live , how can u thing when I tweet something have to be about my club our football ? Bro I can understand your mind because you live just thinking on football.. that what I’m trying to say on my tweets is we have live before anything! — Matheus Pereira (@MatheusPereira) March 28, 2022

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