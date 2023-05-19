بعد تصريحه المثير للريبة .. مدرب الطائي يكشف حقيقة التراخي أمام النصر

كشف المدرب الروماني ميريل رادوي مدرب نادي الطائي السابق، عن حقيقة تعمد التراخي أمام نادي النصر، من أجل منحه نقاط المباراة كاملة.
وحقق النصر الانتصار على الطائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقال رادوي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "تمت إقالتي من تدريب الطائي بسبب غضبي الزائد وانفعالاتي والتغييرات الكثيرة التي قمت بها في المباراة".
ورد مدرب الطائي على تصريحه السابق بشأن التراخي أمام النصر، حيث قال: "كنت أقصد التراخي بعد أن ضمن الفريق البقاء في دوري روشن للمحترفين".
واختتم رادوي تصريحاته قائلًا: "بغض النظر عن مباراتي النصر والباطن، أنا وباقي الجهاز الفني سعداء بتجربة الطائي، وأعتقد أنني سأستمر هنا حتى الموسم القادم".
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