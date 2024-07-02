بعد تدخل الأندية السعودية .. برشلونة يُحدد ثلاثة بدائل لصفقة كانسيلو!

أحدهم يلعب في مانشستر يونايتد

رغم اعتباره التعاقد مع جواو كانسيلو كأولوية، إلا أن نادي برشلونة الإسباني قرر تحديد الخيارات المتاحة أمامه لتدعيم مركز الظهير الأيمن في حالة الفشل في ضمه.

كانسيلو انضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، ولكن برشلونة فشل في التوصل لاتفاق للحصول على خدماته بشكل نهائي أو تمديد إعارته، ليُعلن مؤخرًا عودته إلى ناديه الأصلي.

موقع "CaughtOffside" قال إن برشلونة لديه ثلاثة أسماء كخطة بديلة لكانسيلو، مع منح الأولوية للتفاوض مع مانشستر سيتي لاستعادة الدولي البرتغالي مرة أخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد على رأس هذه القائمة، وكذلك إيمرسون رويال لاعب برشلونة السابق وتوتنهام الحالي، وكذلك أرناو مارتينيز لاعب جيرونا الذي ينتهي عقده مع ناديه في 2025.

وأما بالنسبة لكانسيلو فالأمور تبدو معقدة، بسبب المصاعب المالية التي يواجهها برشلونة، في الوقت الذي أبدت فيه الأندية السعودية استعدادها الكامل لدفع المبلغ المطلوب من مانشستر سيتي، بالإضافة لإغراء صاحب الـ30 سنة براتب فلكي.