بعد تجديد عقده .. ما هو راتب حجازي في الموسم مع الاتحاد؟

حجازي ارتبط مع الاتحاد بعقد طويل

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في تمديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي مع الفريق، ليمتد إلى صيف 2026، بعد أن كان العقد سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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وقامت إدارة الاتحاد بالتوقيع على عقد جديد لمدة 3 سنوات قادمة، حيث أبدى المدافع المصري مرونة كبيرة في توقيع العقد، ولم يضع أي شروط.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن حجازي سيحصل من نادي الاتحاد على ملبغ 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد، ليكون مجموع عقده الجديد 7.5 ملايين دولار.

ومن المقرر أن يبدأ عقد أحمد حجازي الجديد، بداية من موسم 2023-2024، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على خدمات المدافع المصري المميز.

ويعد أحمد حجازي من أفضل مدافعي نادي الاتحاد ودوري روشن للمحترفين، بعد المستوى الرائع الذي قدمه رفقة العميد خلال السنوات الماضية.

Shahid