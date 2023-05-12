بعد تأثر تاليسكا بقدوم رونالدو .. "الحل في مقاعد البدلاء!"

ما هو سبب تراجع مستوى تاليسكا في وجود رونالدو؟

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توقع الجميع بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيقوم بعمل ثنائية قوية وخطيرة، مع البرازيلي أندرسون تاليسكا في صفوف النصر، ولكن حدث عكس ذلك، بعدما تراجع مستوى الثنائي حينما يلعب سويًا.

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وقال محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السابق عبر قناة "SBC": "المشكلة في توظيف تاليسكا، وتأثر مستواه بشكل ملحوظ منذ أن جاء كريستيانو إلى النصر".

ورد حسين عبد الغني لاعب الأهلي والنصر السابق: "مصلحة الفريق هي الأهم، من يتراجع مستواه يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء سواء رونالدو أو تاليسكا".

واختتم عبد الغني الحديث قائلًا: "الثنائي قوة ضاربة ولكن حتى الآن لم نشاهد خطورته الحقيقية، ويجب أن يتم توظيفهم بشكل جيد، أو وضع أحدهم على مقاعد البدلاء".

وانضم رونالدو لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في الوقت الذي كان فيه تاليسكا يتألق ويتصدر قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين، ولكن تراجع مستوى الأخير بشكل ملحوظ.

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