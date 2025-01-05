بعد إيقاف ماكينة ليفربول.. برونو فيرنانديش: لماذا لا نقوم بذلك كل أسبوع؟!

فيرنانديش غير سعيد بالتعادل مع ليفربول...

أبدى برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، انزعاجه من عدم ثبات مستوى ونتائج فريقه، بعد التعادل مع ليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي

وانتهى كلاسيكو إنجلترا، بين ليفربول، ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "موقفنا في جدول الدوري يقول كل شيء، لقد فقدنا الكثير من النقاط، وفي مباراة اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء بنقطة واحدة، نحن بحاجة إلى جمع أكبر قدر من النقاط".

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وتابع: "أنا مستاء للغاية إذا كان بإمكاننا أن نظهر هذا المستوى أمام ليفربول، متصدر الدوري، فلماذا لا نقوم بذلك في كل مباراة، نحن بحاجة إلى مزيد من العمل".

وبعد مباراة اليوم واصل ليفربول ابتعاده بالصدارة بعد مباراة اليوم وارتفع رصيده إلى 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما وصل مانشستر يونايتد، إلى النقطة 23 في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لمواجهة آرسنال، يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يستضيف ساوثامبتون، يوم 16 يناير، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من البريميرليج.