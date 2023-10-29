بعد أن عايرته جماهير اليونايتد بإنهاء مسيرة والده .. هالاند: لقد كان شعورًا رائعًا!

العداء قديم بين هالاند وجماهير مانشستر يونايتد!

أكد إرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي أن هتاف جماهير مانشستر يونايتد ضده أثناء تنفيذه لركلة الجزاء لم يكن مفهومًا بالنسبة له.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات لصالح "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن الأهم بالنسبة له كان تسجيل الركلة وتحقيق الفوز.

وقال هالاند: "الكثير من جماهير مانشستر يونايتد كانوا يغنون لي باسم كينو، لقد سجلت ركلة الجزاء وكان الشعور رائعًا، وكان الاحتفال كذلك جميلًا".

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جماهير مانشستر يونايتد كانت تقصد روي كين، الذي تدخل في مباراة ديربي على إلفي هالاند وتسبب في إنهاء مسيرته الكروية بشكل تام بعد إصابة صعبة في الركبة.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد سجل هدفين في الديربي كما صنع الهدف الثالث، وكان أفضل نجوم المباراة التي لعبت على أولد ترافورد.