بعد أن سخروا منه على طريقة "سيمبسونز" .. صلاح يستعد لأمم إفريقيا بتصفيفة شعر جديدة!

محمد صلاح بمظهر جديد قبل أمم إفريقيا...

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا هامًا على حساب نيوكاسل، في اللقاء الأخير بالدوري الإنجليزي، وسجل الفرعون المصري هدفين، ولكنه تعرض للسخرية من بعض الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب شعره.

النجم المصري صاحب الـ 31 عامًا، ظهر في اللقاء الذي سجل فيه هدفين، بشكل مختلف عن الذي اعتاد عليه بسبب طول شعره، مما تسبب في سخرية بعض الجماهير منه وشبهته بإحدى الشخصيات الكارتونية.

وانضم صلاح، إلى بعثة منتخب مصر، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" ظهر فيها بتصفيفة شعر جديدة ولاقت اعجاب الجماهير.

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Instagram/mosalah

ويواصل صلاح، استعداده مع الفراعنة لخوض منافسات البطولة الإفريقية، والتي تنطلق الأسبوع القادم وسيلعب فيها المنتخب المصري مع موزمبيق، ثم غانا وأخيرًا الرأس الأخضر في دور المجموعات.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفًا في 27 مباراة بكافة المسابقات، كما يتساوى مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا لكل منهما.