بعد أن أبدى أمنيته بالانتقال له .. رئيس فلامنجو يكشف حقيقة مفاوضاته مع نيمار!

نيمار عبر عن رغبته في ارتداء قميص فلامنجو .. فما هو موقف رئيس النادي البرازيلي؟

كشف ماركوس براز رئيس نادي فلامنجو حقيقة دخوله في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، من أجل ضمه خلال الفترة القادمة.

وكان نيمار قد حضر مباراة فلامنجو ضد جريميو بالدوري البرازيلي، وأعلن عن رغبته في الانضمام إلى الفريق الأحمر في الأسود، لأنه فريقه المفضل الثاني بعد سانتوس بالبرازيل.

وقال رئيس فلامنجو لتصريحات لشبكة "TNT Sports": "في الوقت الحالي حلم الجماهير بضم نيمار بعيد المنال، ولا يوجد مفاوضات معه من أجل اللعب في فريقنا".

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وبذلك ينفي ماركوس براز كل ما أثير بعدما أعلن نيمار برغبته باللعب في صفوف فلامنجو خلال الفترة القادمة.

ويُعاني نيمار حاليًا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة، حيث يتواجد في البرازيل حاليًا في فترة إجازة، من أجل مواصلة التأهيل استعدادًا للعودة إلى الملاعب الموسم القادم.